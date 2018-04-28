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Индонезия интересуется подлодками «Варшавянка»
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Трамп и Меркель "проехались" по России

Индонезия интересуется подлодками «Варшавянка» 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия и Индонезия не ведут переговоры о покупке дизель-электрических подлодок «Варшавянка» (проект 636), хотя интерес сохраняется и проводятся консультации, заявил в интервью РИА Новости директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов, подводя итоги выставки в Малайзии DSA-2018.
Ранее Индонезия заявляла о намерении приобрести одну или две дизель-электрические подводные лодки класса «Варшавянка» (проект 636). В Москве подтверждали, что ведутся переговоры.
"Индонезия проявляет интерес к подводным лодкам класса «Варшавянка». Но интерес и технические консультации — это не переговоры. Это поступательное движение. Примерно такое же движение step by step было при обсуждении и подписании контракта на поставку Су-35 для Индонезии. У них есть свои приоритеты, и они будут их реализовывать", — сказал Кладов.
Полностью интервью Кладова будет опубликовано на сайте www.ria.ru в 10.30 мск.
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