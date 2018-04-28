Индонезия интересуется подлодками «Варшавянка»

Ранее Индонезия заявляла о намерении приобрести одну или две дизель-электрические подводные лодки класса «Варшавянка» (проект 636). В Москве подтверждали, что ведутся переговоры.

"Индонезия проявляет интерес к подводным лодкам класса «Варшавянка». Но интерес и технические консультации — это не переговоры. Это поступательное движение. Примерно такое же движение step by step было при обсуждении и подписании контракта на поставку Су-35 для Индонезии. У них есть свои приоритеты, и они будут их реализовывать", — сказал Кладов.

Полностью интервью Кладова будет опубликовано на сайте www.ria.ru в 10.30 мск.