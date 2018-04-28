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Специалисты жилищного обеспечения провели первый День открытых дверей для военнослужащих Воронежского территориального гарнизона
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Специалисты жилищного обеспечения провели первый День открытых дверей для военнослужащих Воронежского территориального гарнизона 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятии приняло участие более 50 представителей воинских частей гарнизона и Воронежской области.
Специалисты департамента жилищного обеспечения провели первый День открытых дверей для военнослужащих и командиров воинских частей, соединений, объединений на территории Воронежского территориального гарнизона Западного военного округа.
«Основной задачей новой формы взаимодействия органов военного управления гарнизона и жилищного обеспечения является активное решение проблемных вопросов лично. Каждый военнослужащий и командир может задать специалисту вопрос и получить на него квалифицированный ответ. Также мы проводим системный мониторинг развития накопительно — ипотечной системы (НИС) и других форм жилищного обеспечения военнослужащих.
Это дает понять несистемные ошибки при оформлении документов по направлениям деятельности Департамента (обеспечение постоянным жильем, служебным жильем, НИС и ГЖС)», — заявил начальник второго отдела ФГКУ «Западное региональное управление ЖО МО РФ» Андрей Дергунов.
В 2018 году выдача жилищных сертификатов увеличилась в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а прирост темпов обеспечения военнослужащих жильем по НИС возрос почти в 2 раза по сравнению с результатами 2016 года.
В мероприятии приняло участие более 50 представителей воинских частей гарнизона и Воронежской области.
Cоблюдение воинскими частями сроков предоставления документов в части реализации права военнослужащих на жилищное обеспечение в рамках накопительно-ипотечной системы.
В мае 2018 года планируется провести День открытых дверей, посвященный вопросам обеспечения служебным жильем.
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