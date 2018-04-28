Ещё
Смертоносный Ту-22М3М: новый сверхзвуковой самолет напугал британские СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

Смертоносный Ту-22М3М: новый сверхзвуковой самолет напугал британские СМИ 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ту-22М3М представляет собой новую модификацию самолета Ту-22М3.
Британское издание DailyStar назвало «смертоносным» новый сверхзвуковой российский бомбардировщик Ту-22М3М, который поднимется в небо уже в августе этого года.
Авторы публикации отмечают, что Россия «продолжает идти вперед».
«Российское усовершенствование означает, что бомбардировщик получит управление в восемь раз лучше, а также сможет прицеливаться до десяти раз точнее», — отмечает издание.
Ранее стало известно, что Ту-22М3М представляет собой новую модификацию самолета Ту-22М3, который предназначен для поражения морских и наземных целей с малых, средних и больших высот. Он считается самым массовым бомбардировщиком дальней авиации — всего было выпущено 268 таких моделей.
ТК «Звезда»: последние новости
Объединенному штабу ОДКБ — 15 лет Танк Т-34 впервые будет задействован в военном параде 9 мая в Самаре Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков посетил предприятия ОПК в Ульяновске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост719
Трамп и Меркель «проехались» по России71
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО71
Россию назвали страной второго сорта222
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт81
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение