Смертоносный Ту-22М3М: новый сверхзвуковой самолет напугал британские СМИ

Ту-22М3М представляет собой новую модификацию самолета Ту-22М3.

Британское издание DailyStar назвало «смертоносным» новый сверхзвуковой российский бомбардировщик Ту-22М3М, который поднимется в небо уже в августе этого года.

Авторы публикации отмечают, что Россия «продолжает идти вперед».

«Российское усовершенствование означает, что бомбардировщик получит управление в восемь раз лучше, а также сможет прицеливаться до десяти раз точнее», — отмечает издание.

Ранее стало известно, что Ту-22М3М представляет собой новую модификацию самолета Ту-22М3, который предназначен для поражения морских и наземных целей с малых, средних и больших высот. Он считается самым массовым бомбардировщиком дальней авиации — всего было выпущено 268 таких моделей.