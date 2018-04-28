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Бомбардировщики Су-34 и истребители Су-30 провели учебный бой над Кубанью
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Бомбардировщики Су-34 и истребители Су-30 провели учебный бой над Кубанью 

АиФ-Кубань 54 минуты назад
Фото: АиФ-Кубань
Всего военной авиацией было совершено 50 вылетов
Бомбардировщики Су-34 и истребители Су-30 провели учебный бой над Кубанью.
Выполнение фигур высшего пилотажа в бою продемонстрировали на Кубани десять бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30, сообщил журналистам глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"По сценарию учений, фронтовые бомбардировщики Су-34 выполнили роль условного противника, атакующего с использованием элементов высшего пилотажа и средств радиоэлектронного подавления. Экипажам истребителей Су-30 СМ предстояло обнаружить «противника» в воздухе и атаковать на дальних рубежах", — сказал Астафьев.
В учениях приняли участие экипажи Су-34 из авиаполка, базирующегося в Ростовской области, летчики на Су-30СМ представляли авиабазу, расположенную в Краснодарском крае. Всего было совершено более 50 вылетов.
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