Бомбардировщики Су-34 и истребители Су-30 провели учебный бой над Кубанью

Всего военной авиацией было совершено 50 вылетов

Бомбардировщики Су-34 и истребители Су-30 провели учебный бой над Кубанью.

Выполнение фигур высшего пилотажа в бою продемонстрировали на Кубани десять бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30, сообщил журналистам глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев

"По сценарию учений, фронтовые бомбардировщики Су-34 выполнили роль условного противника, атакующего с использованием элементов высшего пилотажа и средств радиоэлектронного подавления. Экипажам истребителей Су-30 СМ предстояло обнаружить «противника» в воздухе и атаковать на дальних рубежах", — сказал Астафьев.