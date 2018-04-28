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Экипажи Су-34 и Су-30СМ авиаполка ЮВО провели в небе над Кубанью воздушные бои с выполнением фигур высшего пилотажа
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Экипажи Су-34 и Су-30СМ авиаполка ЮВО провели в небе над Кубанью воздушные бои с выполнением фигур высшего пилотажа 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Результаты воздушных поединков помогут определить средства объективного контроля, установленные на каждом самолете — участнике воздушного боя.
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Ростовской области и истребителей Су-30СМ из Кубани отработали совместные полеты с элементами воздушного боя.
По сценарию совместных полетов фронтовые бомбардировщики Су-34 выполняли роль условного противника, атакующего с использованием элементов высшего пилотажа и средств радиоэлектронного подавления. Экипажам истребителей Су-30СМ предстояло обнаружить бомбардировщики в воздухе и атаковать их на дальних рубежах.
Результаты воздушных поединков помогут определить средства объективного контроля, установленные на каждом самолете — участнике воздушного боя. Анализ данных позволяет определить, кто из противоборствующих экипажей первым нанес точный удар по условному противнику.
Всего в совместных полетах приняло участие более 10 экипажей Су-34 и Су-30СМ, каждый из которых совершил не менее 5 самолетовылетов.
Подобные «воздушные дуэли» экипажей Су-34 и Су-30СМ позволяют летчикам полностью отработать все знания и навыки, полученные в ходе тренировок, повысить свое летное мастерство, а также выработать новые нестандартные тактические приемы современного воздушного боя.
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