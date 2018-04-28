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Воздушного парада не будет 9 Мая 2018 в Новосибирске
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Воздушного парада не будет 9 Мая 2018 в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В связи с выполнением российской авиацией специальных задач присутствие воздушных войск на Параде Победы в этом году не предусмотрено. Исключение сделали только для Москвы.
— Составляющая воздушного парада в этом году министром обороны разрешена только при проведении парада в городе Москва, — доложил заместитель главнокомандующего Центральным военным округом Алексей Подивилов на заседании оргкомитета «Победа» в мэрии Новосибирска. — Связано это с ограничением сил и средств в связи с выполнением специальных задач и отрывом авиационной составляющей и летного состава.
Однако в случае острой необходимости воздушного парада на 9 Мая главнокомандующий армии предупредил, что только письмо губернатора или мэра города на имя министра обороны РФ может это изменить. Но пока воздушная составляющая не планируется.
Велосипедист не пройдет
Всего в Параде Победы в этом году примут участие более 1800 военнослужащих и около 46 единиц техники. При прохождении колонны «Бессмертного полка» в этом году не будет использована ретротехника, это связано с техническими сложностями. Но есть договоренность на участие военной техники в праздновании 75-й годовщины Победы.
Военные готовы пресекать любые инциденты, в том числе во время репетиций Парада.
— В прошлом году на генеральную репетицию Парада прорвался велосипедист, — продолжает Алексей Подивилов. — В этом году будут приняты дополнительные меры, чтобы подобный инцидент не повторился. Расчет оцепления на генеральной репетиции должен быть такой же, как и при проведении парада 9 Мая.
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