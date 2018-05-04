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В Петербурге стартовали швартовые испытания атомного ледокола «Арктика»
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В Петербурге стартовали швартовые испытания атомного ледокола «Арктика» 

RT на русском 29 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Швартовые испытания атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» начались на «Балтийском заводе». Об этом заявили в пресс-службе завода.
«Специалисты АО «Балтийский завод» завершили достроечный этап головного ледокола проекта 22220 «Арктика». На ледоколе начались швартовые испытания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время данных испытаний будет проведена проверка качества постройки корабля, монтажа и регулировки оборудования.
«Предварительно на ледоколе опробуют под нагрузкой энергетические установки и вспомогательные механизмы. Также проверку пройдут системы и устройства жизнеобеспечения судна», — добавили в пресс-службе.
Ранее на заводе было завершено формирование надстройки ледокола.
В октябре 2017 года ФАН передавало, что ледокол «Илья Муромец» был спущен на воду в Санкт-Петербурге.
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