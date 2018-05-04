В Петербурге стартовали швартовые испытания атомного ледокола «Арктика»

Швартовые испытания атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» начались на « Балтийском заводе ». Об этом заявили в пресс-службе завода.

«Специалисты АО «Балтийский завод» завершили достроечный этап головного ледокола проекта 22220 «Арктика». На ледоколе начались швартовые испытания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время данных испытаний будет проведена проверка качества постройки корабля, монтажа и регулировки оборудования.

«Предварительно на ледоколе опробуют под нагрузкой энергетические установки и вспомогательные механизмы. Также проверку пройдут системы и устройства жизнеобеспечения судна», — добавили в пресс-службе.

Ранее на заводе было завершено формирование надстройки ледокола.