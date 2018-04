Все подлодки ВМФ России в одной инфографике

В новой инфографике демонстрируется вся подводная мощь российского ВМС и их 72 подводные лодки, всего на одну больше, чем в США на момент написания этой статьи. Военно-морской флот России знает свое дело, обладая атомными подводными ракетоносцами, подводными лодками с крылатыми ракетами, ударными подводными лодками и уникальными подводными лодками для специальных миссий и испытаний.

Создатель инфографики ВМС США 2018 года сайт Naval Analysis (Twitter) опубликовал новое (полноразмерное) изображение, демонстрирующее различные классы подводных лодок, находящихся на вооружении ВМФ России.

The #RussianNavy submarines as of April 1, 2018. https://t.co/txONvk6y8r pic.twitter.com/1TgsAHMRbA

— Naval Analyses (@D__Mitch) 18 апреля 2018 г.

​ В верхней части инфографики располагаются некоторые из новейших подводных лодок, четыре атомные подводные лодки с баллистическими ракетами на борту класса «Борей». Каждая из этих атомных подлодок имеет на борту шестнадцать баллистических ракет «Булава», дальность действия которых составляет 9 тысяч 300 километров, и шесть 150-килотонных ядерных боеголовок. Со временем Россия построит восемь подводных лодок типа «Борей». Дополняют арсенал подводных сил семь вооруженных ракетами «Синева» субмарин класса «Дельта-3» и «Дельта-4» и новейшая гигантская подводная лодка « Дмитрий Донской » проекта «Тайфун», которая в настоящее время служит для испытаний ракетных комплексов.

Далее идут восемь огромных атомных подлодок класса «Оскар-2». Имея 152 метра в длину и водоизмещение 24 тысячи тонн, они были первоначально заказаны Советским Союзом для уничтожения авианосцев ВМС США большими и мощными крылатыми ракетами. Каждая из них оснащена 24 крылатыми противокорабельными ракетами П-700 «Гранит».

В отличие от Соединенных Штатов, Россия обладает как атомными, так и дизельными подводными лодками с электрическим приводом. На вооружении России имеется 12 субмарин «Акула» I, II и III класса, три аппарата класса «Щука» и четыре машины класса «Барракуда» I и II. Все три класса восходят к советскому времени и эпохе холодной войны, хотя некоторые были сконструированы уже после распада СССР. Совсем недавно Россия ввела в эксплуатацию пару подводных лодок проекта «Ясень», являющихся многоцелевыми атомными субмаринами, которые придуит на смену аппаратам класса «Оскар».

Что касается дизель-электрических подлодок, у России имеется 21 субмарина типа «Палтус» и одна подлодка проекта «Лада». Первые предназначены для эксплуатации в непосредственной близости к территории своей страны, в таких местах, как Черное и Средиземное моря, а диапазон ввода в эксплуатацию колеблется между эпохой холодной войны и 2014 годом, когда на службу поступила субмарина «Ростов-на-Дону». Класс «Лада» был создан им на замену, а эксперт по подводным лодкам по фамилии Саттон утверждает, что Россия планирует построить как минимум пять подобных подлодок.

Россия обладает сравнительно многочисленным флотом подводных лодок специального назначения, включая две огромных «плавучих базы» на базе корпусов «Дельта» III и IV для переправки глубоководных минисубмарин. А для глубоководных технических работ имеется один аппарат «Лошарик», три ПЛ «Нельма» и три подводные лодки класса «Кашалот».

Одна субмарина в этом списке вселяет особенный страх, а именно «Саров», испытательная платформа для ядерной торпеды «Статус-6», предназначенной для атаки прибрежных целей — портов и городов — посредством огромной 100-мегатонной термоядерной боеголовки. «Статус-6» способна обходить противоракетную оборону США и уничтожать целые прибрежные районы, обрушивая на них цунами и делая непригодным для жизни ввиду продолжительных радиоактивных осадков.

В российском флоте — по крайней мере, на бумаге — числится на одну подлодку больше, чем на службе в ВМС США, хотя в последнем случае все они оснащены торпедами, баллистическими и крылатыми ракетами. Проще говоря, безупречная боевая сила. Подводный флот ВМС США, в отличие от ВМФ России, целиком и полностью атомный, хотя если бы соседи США могли считаться их потенциальными противниками, они, вероятнее всего, инвестировали бы также и в создание неядерных подводных лодок.