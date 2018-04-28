Boeing испытывает трудности с созданием нового самолета-заправщика для ВВС США

По его словам, в ходе испытаний у новой машины были выявлены два серьезных изъяна. «При заправке экипаж иногда не видит, как подвесной агрегат заправки соединяется с приемным устройством заправляемого самолета, — пояснил Донован. — Кроме того, подвесной агрегат периодически царапает детали другого самолета».

Заместитель министра отметил, что специалисты авиастроительной компании работают над решением этих проблем и уже продемонстрировали программное обеспечение, которое «намного улучшит» обзор во время заправок в воздухе. Boeing планирует передать ВВС первые 18 самолетов КС-46 к октябрю 2018 года.

Корпорация выиграла тендер на поставку 179 новых «летающих танкеров» в 2010 году. Стоимость контракта с ВВС США составила $35 млрд Ожидалось, что КС-46 начнут поступать в авиационные подразделения примерно в середине 2016 года, однако американские военные пока используют только старые КС-135.