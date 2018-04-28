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Boeing испытывает трудности с созданием нового самолета-заправщика для ВВС США
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Boeing испытывает трудности с созданием нового самолета-заправщика для ВВС США 

ТАСС 51 минуту назад
НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами при создании военного самолета-заправщика KC-46, но надеется устранить их уже в ближайшее время. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил заместитель министра ВВС США Мэтт Донован.
По его словам, в ходе испытаний у новой машины были выявлены два серьезных изъяна. «При заправке экипаж иногда не видит, как подвесной агрегат заправки соединяется с приемным устройством заправляемого самолета, — пояснил Донован. — Кроме того, подвесной агрегат периодически царапает детали другого самолета».
Заместитель министра отметил, что специалисты авиастроительной компании работают над решением этих проблем и уже продемонстрировали программное обеспечение, которое «намного улучшит» обзор во время заправок в воздухе. Boeing планирует передать ВВС первые 18 самолетов КС-46 к октябрю 2018 года.
Корпорация выиграла тендер на поставку 179 новых «летающих танкеров» в 2010 году. Стоимость контракта с ВВС США составила $35 млрд Ожидалось, что КС-46 начнут поступать в авиационные подразделения примерно в середине 2016 года, однако американские военные пока используют только старые КС-135.
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