Десять бомбардировщиков и истребителей провели воздушные бои на юге РФ

"По сценарию учений, фронтовые бомбардировщики Су-34 выполнили роль условного противника, атакующего с использованием элементов высшего пилотажа и средств радиоэлектронного подавления. Экипажам истребителей Су-30СМ предстояло обнаружить «противника» в воздухе и атаковать на дальних рубежах", — сказал Астафьев.