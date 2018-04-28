Десять бомбардировщиков и истребителей провели воздушные бои на юге РФ 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апреля. /ТАСС/. Десять бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30 в небе над Краснодарским краем провели бои с выполнением фигур высшего пилотажа, сообщил в субботу журналистам глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"По сценарию учений, фронтовые бомбардировщики Су-34 выполнили роль условного противника, атакующего с использованием элементов высшего пилотажа и средств радиоэлектронного подавления. Экипажам истребителей Су-30СМ предстояло обнаружить «противника» в воздухе и атаковать на дальних рубежах", — сказал Астафьев.
Он отметил, что в учениях участвовали экипажи Су-34 из авиаполка, базирующегося в Ростовской области, тогда как летчики на Су-30СМ представляли авиабазу, расположенную в Краснодарском крае. Всего было совершено более 50 вылетов.