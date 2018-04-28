Ещё
Десять бомбардировщиков и истребителей провели воздушные бои на юге РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Десять бомбардировщиков и истребителей провели воздушные бои на юге РФ 

ТАСС 29 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апреля. /ТАСС/. Десять бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30 в небе над Краснодарским краем провели бои с выполнением фигур высшего пилотажа, сообщил в субботу журналистам глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"По сценарию учений, фронтовые бомбардировщики Су-34 выполнили роль условного противника, атакующего с использованием элементов высшего пилотажа и средств радиоэлектронного подавления. Экипажам истребителей Су-30СМ предстояло обнаружить «противника» в воздухе и атаковать на дальних рубежах", — сказал Астафьев.
Он отметил, что в учениях участвовали экипажи Су-34 из авиаполка, базирующегося в Ростовской области, тогда как летчики на Су-30СМ представляли авиабазу, расположенную в Краснодарском крае. Всего было совершено более 50 вылетов.
ТАСС: последние новости
В Москве широкой публике впервые показали два ударных беспилотника "Корсар" Курсант Краснодарского училища летчиков посадил поврежденный самолет в Майкопе Штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику "противника" на учениях под Челябинском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост287
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»132
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт63
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»97
Майские пенсии доставят по особому графику141
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение