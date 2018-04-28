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На Камчатке молодые экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ отработали первые полеты в облаках
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На Камчатке молодые экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ отработали первые полеты в облаках 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В условиях пришедшего на полуостров снежного циклона экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 провели полеты в облаках.
На Камчатке продолжается плановая подготовка молодых летчиков-истребителей отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне.
В условиях пришедшего на полуостров снежного циклона экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 провели полеты в облаках.
В сложных погодных условиях, в дневное и ночное время суток летчики отработали пилотирование по приборам в условиях ограниченной видимости, взлет-посадку при низкой облачности, а также взаимодействие в группах.
Подготовка молодых летчиков проводилась под постоянным контролем опытных инструкторов авиаполка.
Выполнение полетов в облаках является важным элементов подготовки экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31 к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне.
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