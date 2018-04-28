На Камчатке молодые экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ отработали первые полеты в облаках

В условиях пришедшего на полуостров снежного циклона экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 провели полеты в облаках.

На Камчатке продолжается плановая подготовка молодых летчиков-истребителей отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне.

В условиях пришедшего на полуостров снежного циклона экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 провели полеты в облаках.

В сложных погодных условиях, в дневное и ночное время суток летчики отработали пилотирование по приборам в условиях ограниченной видимости, взлет-посадку при низкой облачности, а также взаимодействие в группах.

Подготовка молодых летчиков проводилась под постоянным контролем опытных инструкторов авиаполка.

Выполнение полетов в облаках является важным элементов подготовки экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31 к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне.