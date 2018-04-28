Ещё
СМИ: в Японии изучили возможности вертолетоносца «Идзумо» при взлете и посадке F-35
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в Японии изучили возможности вертолетоносца «Идзумо» при взлете и посадке F-35 

ТАСС 26 минут назад
ТОКИО, 28 апреля. /ТАСС/. Японская судостроительная компания Japan Marine United провела по заказу министерства обороны Японии исследование возможностей крупнейшего в стране вертолетоносца «Идзумо» для осуществления взлета и посадки истребителей F-35B. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK.
По его итогам компания предоставила отчет, в котором отражены рекомендации, касающиеся необходимости изменения конструкции корабля, в том числе взлетной палубы, а также установки дополнительного электронного оборудования. Минобороны при этом подчеркивает, что речь не идет о полноценном размещении самолетов этого типа на «Идзумо», а исследование необходимо для подготовки сценария действий в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств в ходе совместных японско-американских военных учений. Предполагается, что в случае возникновения неисправности F-35B сможет совершить вынужденную посадку на вертолетоносец.
Ранее комитет по обороне правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) завершил подготовку рекомендаций правительству по пересмотру основных положений оборонной политики. В них содержится предложение о развитии потенциала японских Сил самообороны при нанесении ударов по базам возможного противника.
ЛДП считает необходимым закупить у США новейшие истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B, а также создать первый в стране авианосец на базе самого крупного из имеющихся в распоряжении вертолетоносцев «Идзумо». Предполагается, что он будет выполнять исключительно оборонительные функции и при необходимости служить в качестве мобильного госпиталя.
Средства на переделку вертолетоносца, по данным газеты Yomiuri, минобороны Японии должно заложить в бюджет на 2019 год, а ввод в эксплуатацию нового корабля намечен на 2020 год. Японское оборонное ведомство официально не подтверждало эту информацию.
"Идзумо" водоизмещением 26 тыс. тонн был принят в состав морских Сил самообороны весной 2015 года. Его длина составляет 248 метров. Он способен нести до 14 вертолетов, а также доставить к месту операций до 470 военнослужащих. Сейчас в распоряжении японских Сил самообороны есть два корабля такого класса.
ТАСС: последние новости
Российские студенты смогут поступить на военную кафедру в другом вузе Авиазавод на Урале намерен полностью локализовать производство самолетов Diamond в 2019 г. Армейские вертолеты передислоцировались в пожароопасный район Приамурья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост209
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт55
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»88
Майские пенсии доставят по особому графику133
В США рассказали о «русской ДНК» у F-35148
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение