СМИ: в Японии изучили возможности вертолетоносца «Идзумо» при взлете и посадке F-35

ТОКИО, 28 апреля. / ТАСС /. Японская судостроительная компания Japan Marine United провела по заказу министерства обороны Японии исследование возможностей крупнейшего в стране вертолетоносца «Идзумо» для осуществления взлета и посадки истребителей F-35B. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK.

По его итогам компания предоставила отчет, в котором отражены рекомендации, касающиеся необходимости изменения конструкции корабля, в том числе взлетной палубы, а также установки дополнительного электронного оборудования. Минобороны при этом подчеркивает, что речь не идет о полноценном размещении самолетов этого типа на «Идзумо», а исследование необходимо для подготовки сценария действий в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств в ходе совместных японско-американских военных учений. Предполагается, что в случае возникновения неисправности F-35B сможет совершить вынужденную посадку на вертолетоносец.

Ранее комитет по обороне правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) завершил подготовку рекомендаций правительству по пересмотру основных положений оборонной политики. В них содержится предложение о развитии потенциала японских Сил самообороны при нанесении ударов по базам возможного противника.

ЛДП считает необходимым закупить у США новейшие истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B, а также создать первый в стране авианосец на базе самого крупного из имеющихся в распоряжении вертолетоносцев «Идзумо». Предполагается, что он будет выполнять исключительно оборонительные функции и при необходимости служить в качестве мобильного госпиталя.

Средства на переделку вертолетоносца, по данным газеты Yomiuri, минобороны Японии должно заложить в бюджет на 2019 год, а ввод в эксплуатацию нового корабля намечен на 2020 год. Японское оборонное ведомство официально не подтверждало эту информацию.

"Идзумо" водоизмещением 26 тыс. тонн был принят в состав морских Сил самообороны весной 2015 года. Его длина составляет 248 метров. Он способен нести до 14 вертолетов, а также доставить к месту операций до 470 военнослужащих. Сейчас в распоряжении японских Сил самообороны есть два корабля такого класса.