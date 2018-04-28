Ещё
Американские СМИ напомнили о российских корнях F-35
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские СМИ напомнили о российских корнях F-35 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Семейство малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II имеет «русское происхождение» и обладает общими чертами с советским Як-141, об этом говорится в статье американского портала Task and Purpose.
Издание отмечает, что создание нового стелс-самолета стало возможным благодаря падению «железного занавеса». Так, пишет автор, в 1991 году Lockheed и ОКБ Яковлева подписали соглашение о сотрудничестве, которое, среди прочего, позволило американской компании получить информацию о Як-141, в том числе испытательные данные, которые требовали «годы разработки и испытаний».
"Это была критически важная информация, которая помогла начать разработку двигателей — сердца современных F-35", — указывает Task and Purpose.
Сравнивая два самолета, автор отмечает, что F-35 нельзя считать прямым наследником Як-141 — так, например, у самолетов разные аэродинамические профили и системы стабилизации.
"Но почти наверняка данные, полученные из советского проекта СВВП (самолета вертикального взлета и посадки — ред.), использовались в разработке варианта СВВП F-35 Joint Strike Fighter. Следовательно, хотя бы частью своего существования F-35 обязан программе вооружений советской эпохи", — пишет автор.
Як-141 — многоцелевой сверхзвуковой палубный самолет палубный самолет вертикального/короткого взлёта и посадки разработки ОКБ Яковлева. Предназначался для обеспечения прикрытия авианосных соединений от авиации противника, а также для нанесения ударов по наземным и надводным целям. Самолет разрабатывался с середины 1970-х и совершил первый полет в 1987 году, однако так и не был принят на вооружение.
F-35 Lightning II — семейство многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin. Самолет производится в трех вариантах: наземный истребитель, истребитель с вертикальным взлетом/посадкой и палубный истребитель. Первый полет совершил в 2000 году, в 2012 был принят на вооружение армией США.
РИА Новости: последние новости
Посадка Су-57 попала на видео "Сухой" продаст иранским компаниям 40 пассажирских SSJ100R Полномочия военной полиции по борьбе с наркотиками в армии будут расширены
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост143
В США рассказали о «русской ДНК» у F-35103
Майские пенсии доставят по особому графику125
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт51
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»53
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение