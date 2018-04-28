Американские СМИ напомнили о российских корнях F-35

МОСКВА , 28 апр — РИА Новости . Семейство малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II имеет «русское происхождение» и обладает общими чертами с советским Як-141, об этом говорится в статье американского портала Task and Purpose.

Издание отмечает, что создание нового стелс-самолета стало возможным благодаря падению «железного занавеса». Так, пишет автор, в 1991 году Lockheed и ОКБ Яковлева подписали соглашение о сотрудничестве, которое, среди прочего, позволило американской компании получить информацию о Як-141, в том числе испытательные данные, которые требовали «годы разработки и испытаний».

"Это была критически важная информация, которая помогла начать разработку двигателей — сердца современных F-35", — указывает Task and Purpose.

Сравнивая два самолета, автор отмечает, что F-35 нельзя считать прямым наследником Як-141 — так, например, у самолетов разные аэродинамические профили и системы стабилизации.

"Но почти наверняка данные, полученные из советского проекта СВВП (самолета вертикального взлета и посадки — ред.), использовались в разработке варианта СВВП F-35 Joint Strike Fighter. Следовательно, хотя бы частью своего существования F-35 обязан программе вооружений советской эпохи", — пишет автор.

Як-141 — многоцелевой сверхзвуковой палубный самолет палубный самолет вертикального/короткого взлёта и посадки разработки ОКБ Яковлева. Предназначался для обеспечения прикрытия авианосных соединений от авиации противника, а также для нанесения ударов по наземным и надводным целям. Самолет разрабатывался с середины 1970-х и совершил первый полет в 1987 году, однако так и не был принят на вооружение.