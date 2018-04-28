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В Восточном военном округе проведены тренировки подразделений антитеррора
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В Восточном военном округе проведены тренировки подразделений антитеррора 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Основной упор был сделан на отработку слаженности действий подразделений антитеррора при блокировании и ликвидации условных террористов.
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Еврейской автономной, Амурской и Сахалинской областях состоялись комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму.
В ходе практической части занятий военнослужащие отработали задачи оперативного вывода техники, в частности, бронетранспортеров БТР-82А, бронеавтомобилей «Тигр», «Тайфун», специальных автомобилей на базе УАЗ и подразделений усиления в заданные районы.
Основной упор был сделан на отработку слаженности действий подразделений антитеррора при блокировании и ликвидации условных террористов.
При проведении динамического розыгрыша личный состав групп блокирования и усиления отработал порядок действий при отражении попыток проникновения террористов на военные объекты.
Также военнослужащие подразделений антитеррора учились эвакуировать условно раненых военнослужащих, проводить инженерную разведку при выдвижении в район сосредоточения, выполнять мероприятия радиационной и химической разведки районов выполнения задач, в том числе с применением специальной аппаратуры и техники.
При проведении тренировок для создания обстановки максимально приближенной к реальной было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, дымов, взрывпакетов.
К участию было привлечено более 2,5 тысяч человек, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.
Подобные тренировки проводятся на регулярной основе, что позволяет повышать уровень практической подготовки подразделений воинских частей округа по противодействию терроризму.
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