В Восточном военном округе проведены тренировки подразделений антитеррора

Основной упор был сделан на отработку слаженности действий подразделений антитеррора при блокировании и ликвидации условных террористов.

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия , Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Еврейской автономной, Амурской и Сахалинской областях состоялись комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму.

В ходе практической части занятий военнослужащие отработали задачи оперативного вывода техники, в частности, бронетранспортеров БТР-82А, бронеавтомобилей «Тигр», «Тайфун», специальных автомобилей на базе УАЗ и подразделений усиления в заданные районы.

Основной упор был сделан на отработку слаженности действий подразделений антитеррора при блокировании и ликвидации условных террористов.

При проведении динамического розыгрыша личный состав групп блокирования и усиления отработал порядок действий при отражении попыток проникновения террористов на военные объекты.

Также военнослужащие подразделений антитеррора учились эвакуировать условно раненых военнослужащих, проводить инженерную разведку при выдвижении в район сосредоточения, выполнять мероприятия радиационной и химической разведки районов выполнения задач, в том числе с применением специальной аппаратуры и техники.

При проведении тренировок для создания обстановки максимально приближенной к реальной было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, дымов, взрывпакетов.

К участию было привлечено более 2,5 тысяч человек, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.

Подобные тренировки проводятся на регулярной основе, что позволяет повышать уровень практической подготовки подразделений воинских частей округа по противодействию терроризму.