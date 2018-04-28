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Более 2,5 тыс. человек приняли участие в тренировках частей антитеррора на востоке РФ
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Более 2,5 тыс. человек приняли участие в тренировках частей антитеррора на востоке РФ 

ТАСС 18 минут назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Более 2,5 тысячи человек приняли участие в тренировках подразделений антитеррора в соединениях и воинских частях Восточного военного округа в восьми регионах. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Восточного военного округа.
"В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях состоялись комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму.
К участию было привлечено более 2,5 тысячи человек, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники", — говорится в сообщении.
Во время практической части тренировок военнослужащие отработали оперативный вывод техники, в частности бронетранспортеров БТР-82А, бронеавтомобилей «Тигр», «Тайфун», специальных автомобилей на базе УАЗ и подразделений усиления в заданные районы. Основной упор сделали на слаженность действий подразделений антитеррора при блокировании и ликвидации условных террористов.
Во время динамического розыгрыша личный состав групп блокирования и усиления тренировался отражать попытки проникновения «террористов» на военные объекты. Кроме того, военнослужащие подразделений антитеррора отработали эвакуацию «раненых», инженерную разведку при выдвижении в район сосредоточения, провели радиационную и химическую разведку районов выполнения задач, в том числе с помощью специальной аппаратуры и техники.
Чтобы создать на тренировках максимально близкую к реальной обстановку, использовалось значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, дымов, взрывпакетов.
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