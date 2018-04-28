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Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков посетил предприятия ОПК в Ульяновске
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Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков посетил предприятия ОПК в Ульяновске 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Далее перед участниками круглого стола выступил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации. Генерал-лейтенант Александр Леонов в свою очередь отметил, что никого не нужно убеждать в значимости противовоздушной обороны.
С 25 по 26 апреля 2018 года на базе Ульяновского механического завода прошла военно-техническая конференция по качеству выпускаемой военной продукции, а также круглый стол по теме: «Перспективный ЗРК войсковой ПВО средней дальности. Его место в системе вооружения войсковой ПВО на период 2030-2035 гг.»
Выступая перед участниками круглого стола, среди которых были заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев, начальник войсковой ПВО генерал-лейтенант Александр Леонов, генеральный директор АО «УМЗ» Вячеслав Лапин, представители предприятий ВПК, военпредств и др., главком Сухопутных войск отметил, что подобные круглые столы проходят ежегодно.
— Сегодня нам важно определиться, какие требования будут предъявляться перспективному зенитному ракетному комплексу войсковой противовоздушной обороны средней дальности.
Основная мысль, которую хотел донести до заводчиков главком Сухопутных войск, была в том, что «нельзя отставать в развитии и совершенствовании комплексов вооружения и техники. — заявил генерал-полковник Салюков.
Далее перед участниками круглого стола выступил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации. Генерал-лейтенант Александр Леонов в свою очередь отметил, что никого не нужно убеждать в значимости противовоздушной обороны.
В ходе рабочей поездки генерал-полковник Олег Салюков ознакомился с процессом производства зенитных ракетных комплексов семейства „Бук“ и „Тунгуска“, а также побывал на Ульяновском автомобильном заводе.
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