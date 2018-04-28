Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков посетил предприятия ОПК в Ульяновске

Далее перед участниками круглого стола выступил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации . Генерал-лейтенант Александр Леонов в свою очередь отметил, что никого не нужно убеждать в значимости противовоздушной обороны.

С 25 по 26 апреля 2018 года на базе Ульяновского механического завода прошла военно-техническая конференция по качеству выпускаемой военной продукции, а также круглый стол по теме: «Перспективный ЗРК войсковой ПВО средней дальности. Его место в системе вооружения войсковой ПВО на период 2030-2035 гг.»

— Сегодня нам важно определиться, какие требования будут предъявляться перспективному зенитному ракетному комплексу войсковой противовоздушной обороны средней дальности.

Основная мысль, которую хотел донести до заводчиков главком Сухопутных войск, была в том, что «нельзя отставать в развитии и совершенствовании комплексов вооружения и техники. — заявил генерал-полковник Салюков

Далее перед участниками круглого стола выступил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации. Генерал-лейтенант Александр Леонов в свою очередь отметил, что никого не нужно убеждать в значимости противовоздушной обороны.