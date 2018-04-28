Blue Origin намерена провести 29 апреля испытание своего суборбитального корабля

ВАШИНГТОН, 28 апреля. / ТАСС /. Американская компания Blue Origin намерена провести в воскресенье очередное испытание своего суборбитального корабля New Shepard. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter основатель и глава Blue Origin Джефф Безос , он же — глава корпорации Amazon и самый богатый, по версии журнала Forbes, человек на планете, состояние которого оценивается в $112 млрд

"Идет подготовка к запуску корабля New Shepard. Это будет уже восьмой испытательный полет в то время, как мы продолжаем продвигаться к реализации свой цели — пилотируемым миссиям. Планируем осуществить запуск 29 апреля. Стартовое окно откроется в 09:30 (по времени восточного побережья США , 16:30 мск)", — отметил Безос.

Ранее представители Blue Origin подчеркивали, что полеты корабля с туристами на борту могут начаться уже в 2018 году, если будет успешно завершен испытательный цикл. Все предыдущие семь испытаний, проходившихся в автоматическом режиме с ноября 2015 года, не вызвали никаких нареканий. Последнее по времени состоялось в декабре 2017 года.

Тогда New Shepard, стартовав с полигона в Техасе, поднялся на расчетную высоту 100 км. После этого отделившаяся от ракеты-носителя капсула с большими окнами для туристов спустилась на землю на парашютах, приземлившись примерно через 10 минут полета, а носитель совершил вертикальную посадку.

Предполагается, что New Shepard с экипажем из трех человек сможет брать на борт шесть пассажиров или полезный груз. После достижения границы космоса туристам можно будет расстегнуть ремни безопасности и примерно четыре минуты провести в состоянии невесомости. Сама компания не раскрывает, сколько будет стоить место на корабле, но эксперты считают, что желающим совершить суборбитальный полет придется выложить $200-250 тыс.