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Солдаты-контрактники получат право на путёвки в санатории наравне с офицерами
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Солдаты-контрактники получат право на путёвки в санатории наравне с офицерами 

Свободная пресса 31 минуту назад
Фото: Усолье.Инфо
Министерство обороны РФ намерено предоставить проходящим службу в Вооружённых силах по контракту солдатам и сержантам возможность отдыхать в ведомственных санаториях, которая до сих пор была доступна лишь офицерам.
Сообщается, что соответствующие документы уже находятся на стадии внутриведомственных согласований, и есть вероятность, что это нововведение вступит в силу в текущем году.
Находящиеся на контрактной службе солдаты смогут вместе с семьёй раз в год бесплатно отдохнуть и пройти необходимое лечение в одном из 48 находящихся на балансе Минобороны курортных санаториев, а в случае ранения такая путёвка будет предоставляться вне очереди, пишут «Известия».
Ранее «СП» сообщала, что супруги офицеров РФ будут получать пособие от Министерства обороны за жизнь в отдаленных гарнизонах. Речь идет о тех военных городках, где они не имеют возможности трудоустроиться по профессии и получают статус безработных.
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