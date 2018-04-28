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Американские военные самолеты опасно сблизились в воздушном пространстве Британии
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Американские военные самолеты опасно сблизились в воздушном пространстве Британии 

ТАСС 16 минут назад
ТАСС, 28 апреля. Три американских военных самолета опасно сблизились минувшей осенью в небе над графством Норфолк в Великобритании. Об этом в пятницу сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на отчет организации UK Airprox Board, которая занимается оценкой причин и рисков опасных сближений в воздушном пространстве Соединенного Королевства.
По ее данным, инцидент произошел еще 27 ноября 2017 года. Два истребителя F-15, проходившие боевую подготовку, опасно сблизились с разведывательным самолетом Boeing RC-135. Согласно отчету, пилоты истребителей получили «достаточную информацию» о местонахождении третьего самолета от диспетчера, базирующегося в графстве Хэмпшир, однако могли не осознать опасность полностью, так как в тот момент выполняли «высокодинамичные маневры».
Как отмечает телекомпания, тренировочный полет был прерван после того, как пилоты заметили разведывательный самолет и совершили разворот.
Пилоты F-15 расценили риск столкновения как «нулевой», в то время как пилот RC-135 счел его «средним». В UK Airprox Board заключили, что реального риска столкновения не было.
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