Американские военные самолеты опасно сблизились в воздушном пространстве Британии

ТАСС , 28 апреля. Три американских военных самолета опасно сблизились минувшей осенью в небе над графством Норфолк Великобритании . Об этом в пятницу сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на отчет организации UK Airprox Board, которая занимается оценкой причин и рисков опасных сближений в воздушном пространстве Соединенного Королевства.

По ее данным, инцидент произошел еще 27 ноября 2017 года. Два истребителя F-15, проходившие боевую подготовку, опасно сблизились с разведывательным самолетом Boeing RC-135. Согласно отчету, пилоты истребителей получили «достаточную информацию» о местонахождении третьего самолета от диспетчера, базирующегося в графстве Хэмпшир, однако могли не осознать опасность полностью, так как в тот момент выполняли «высокодинамичные маневры».

Как отмечает телекомпания, тренировочный полет был прерван после того, как пилоты заметили разведывательный самолет и совершили разворот.

Пилоты F-15 расценили риск столкновения как «нулевой», в то время как пилот RC-135 счел его «средним». В UK Airprox Board заключили, что реального риска столкновения не было.