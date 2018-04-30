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Более 300 праздничных мероприятий для военнослужащих запланировано в частях и соединениях 41-й общевойсковой армии ЦВО
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Более 300 праздничных мероприятий для военнослужащих запланировано в частях и соединениях 41-й общевойсковой армии ЦВО 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Среди них спортивные состязания, конкурсы художественной самодеятельности, культпоходы в музеи боевой славы воинских частей, исторические и художественные музеи.
В частях и соединениях 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в дни майских праздников пройдет более 300 праздничных мероприятий. Солдаты и офицеры в местах дислокации пройдут торжественными маршами с исполнением строевых песен.
Военнослужащие новосибирской армии примут участие в торжественных собраниях, возложении венков и цветов на «Монументе славы» и к памятнику А. И. Покрышкину. Кроме того, в подразделениях пройдут спортивные состязания и конкурсы художественной самодеятельности.
Командирами соединений и воинских частей подготовлена культурно-досуговая программа для военнослужащих. Они совершат экскурсии по музеям боевой славы воинских частей, историческим и художественным музеям.
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