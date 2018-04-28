Курсант в РФ посадил самолет без шасси и двигателя

Оценка пять и орден мужества: курсант посадил самолет без шасси и двигателя

Адыгее курсант Краснодарского авиационного училища мастерски посадил поврежденный самолет. На учебной базе в Майкопе проходили штатные полеты. В одну из машин влетела птица, в результате чего был поврежден двигатель. Курсант сумел посадил самолет на неподготовленную площадку.

Сейчас место вынужденной посадки самолета оцеплено. По рассказам очевидцев, L-39 приземлился прямо под линией электропередач, а потом еще 230 метров прокатился без шасси по кукурузному полю.

В 9.07 утра он взлетел с военного аэродрома для выполнения тренировочного полета. За штурвалом находился курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища. А через две минуты полета на высоте 300 метров самолет столкнулся с птицей.

"Когда произошел удар, первая мысль была, что это происходит не со мной. Но я быстро пришел в себя", — вспоминает курсант Еманов.

Разбитое стекло фонаря кабины привело к ее разгерметизации и отказу двигателя. Самолет начал резко терять скорость и высоту. Курсант сообщил о ситуации на борту руководителю полетов, после чего последовала команда катапультироваться, но Михаил принял решение сажать самолет.

"Быстро вспомнил все те действия, которые отрабатывал на тренажерах, — говорит курсант. — Я не покинул машину, потому что спасал дорогостоящую технику".

Уже после разбора полетов командование части согласилось: решение летчика было единственно верным. Если бы пилот катапультировался, неуправляемая машина могла упасть на хутор Косинов или расположенную рядом газонаполнительную станцию.

"После посадки он не выходил из кабины, пока не доложил руководителю полетов о том, что он на земле живой и невредимый. Курсант принял правильное решение. Я считаю, что на его месте так поступил бы любой летчик", — говорит командир учебной авиационной базы Вадим Гуров.

По словам коллег, Михаил в экстренной ситуации действовал спокойно и хладнокровно. Этим он, кстати, всегда отличался от других. Стать летчиком он мечтал с детства, но в военное училище поступил только с четвертой попытки. Настойчивость проявлял и во время учебы.

"Курсант сильный. Видна военная выправка; принимал хладнокровные решения, схватывал все достаточно быстро", — рассказывает летчик-инструктор Евгений Бондаренко.

Сейчас Михаил чувствует себя отлично. Врачи подтвердили, что никаких повреждений или травм у него нет, а вот его крылатому товарищу еще предстоит небольшой ремонт.

В результате вынужденной посадки самолет получил незначительные повреждения обшивки фюзеляжа, однако он подлежит восстановлению. Сейчас с помощью специальной техники его транспортируют в воинскую часть, а уже через месяц он сможет вновь подняться в небо.

Командование ВВС уже приняло решение о награждении курсанта орденом мужества за проявленный профессионализм. А вот сам Михаил мечтает вновь подняться в небо.