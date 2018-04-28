Патриаршему подворью в РВСН — 20 лет

Храму преподобного Илии Муромца с приделом в честь святой великомученицы Варвары, возведённому в главном гарнизоне Ракетных войск стратегического назначения — подмосковной Власихе, — исполнилось 20 лет.

Храм в закрытом военном городке был сооружен по инициативе командования РВСН. Проект будущего «собора ракетных войск», как называют храм сами ракетчики, утвердил святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II . Интересно, что освящение Патриаршего подворья, которое Его Святейшество совершил 27 апреля 1998 года, было для Предстоятеля Русской православной церкви сотым, юбилейным. На первой литургии, состоявшейся после освящения, был рукоположен в священники нынешний настоятель храма протоиерей Михаил Васильев

Сбор средств на строительство храма вносили создатели ракетно-ядерного оружия и военно-космической техники, ветераны, военнослужащие и служащие военных гарнизонов, военно-учебных заведений и научно-исследовательских учреждений РВСН, жители Власихи. Имена и фамилии всех создателей, попечителей, благотворителей, жертвователей внесены в памятную книгу храма для вечного поминовения.

Храм строился по проекту архитекторов Б. С. Сухарева и подполковника А. П. Дюкова. В конструкцию храма живописно вписался пятиярусный иконостас, изготовленный софринскими мастерами. Кроме обычных церковных поминальных служб, по книге Памяти совершается поименное поминовение усопших в дни их рождения и кончины, в день празднования РВСН и их небесной покровительницы — святой великомученицы Варвары, а также 1 января — в день памяти преподобного Илии Муромца и основания Главного штаба РВСН. Кстати, икона покровительницы войск находится и в Главном зале Центрального командного пункта РВСН.