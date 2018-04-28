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Патриаршему подворью в РВСН — 20 лет
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Патриаршему подворью в РВСН — 20 лет 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Храму преподобного Илии Муромца с приделом в честь святой великомученицы Варвары, возведённому в главном гарнизоне Ракетных войск стратегического назначения — подмосковной Власихе, — исполнилось 20 лет.
Храму преподобного Илии Муромца с приделом в честь святой великомученицы Варвары, возведённому в главном гарнизоне Ракетных войск стратегического назначения — подмосковной Власихе, — исполнилось 20 лет.
Храм в закрытом военном городке был сооружен по инициативе командования РВСН. Проект будущего «собора ракетных войск», как называют храм сами ракетчики, утвердил святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Интересно, что освящение Патриаршего подворья, которое Его Святейшество совершил 27 апреля 1998 года, было для Предстоятеля Русской православной церкви сотым, юбилейным. На первой литургии, состоявшейся после освящения, был рукоположен в священники нынешний настоятель храма протоиерей Михаил Васильев.
Сбор средств на строительство храма вносили создатели ракетно-ядерного оружия и военно-космической техники, ветераны, военнослужащие и служащие военных гарнизонов, военно-учебных заведений и научно-исследовательских учреждений РВСН, жители Власихи. Имена и фамилии всех создателей, попечителей, благотворителей, жертвователей внесены в памятную книгу храма для вечного поминовения.
Храм строился по проекту архитекторов Б. С. Сухарева и подполковника А. П. Дюкова. В конструкцию храма живописно вписался пятиярусный иконостас, изготовленный софринскими мастерами. Кроме обычных церковных поминальных служб, по книге Памяти совершается поименное поминовение усопших в дни их рождения и кончины, в день празднования РВСН и их небесной покровительницы — святой великомученицы Варвары, а также 1 января — в день памяти преподобного Илии Муромца и основания Главного штаба РВСН. Кстати, икона покровительницы войск находится и в Главном зале Центрального командного пункта РВСН.
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