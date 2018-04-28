На юге Украины прошли самые масштабные военные учения с начала года

Киев, 27 апреля / Синьхуа / — На одном из военных полигонов, расположенных на побережье Азовского моря в южной части Украины , прошли самые масштабные тактико-специальные учения украинской армии с начала текущего года. Об этом сообщило министерство обороны Украины.

В тренировке, главной темой которой стало противодействие внешней агрессии, приняли участие свыше 500 бойцов Вооруженных сил Украины. В учениях было задействовано около 200 единиц военной техники, включая танки и БТР. Воздушную поддержку наземным силам обеспечивали несколько звеньев ударных вертолетов Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8.

Украина уделяет особое внимание повышению обороноспособности в связи с военным конфликтом в Донбассе. В текущем году в стране пройдет шесть многонациональных учений, что в два раза больше, чем годом ранее. —0—