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На юге Украины прошли самые масштабные военные учения с начала года
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На юге Украины прошли самые масштабные военные учения с начала года 

ИА Синьхуа 1 час назад
Киев, 27 апреля /Синьхуа/ — На одном из военных полигонов, расположенных на побережье Азовского моря в южной части Украины, прошли самые масштабные тактико-специальные учения украинской армии с начала текущего года. Об этом сообщило министерство обороны Украины.
В тренировке, главной темой которой стало противодействие внешней агрессии, приняли участие свыше 500 бойцов Вооруженных сил Украины. В учениях было задействовано около 200 единиц военной техники, включая танки и БТР. Воздушную поддержку наземным силам обеспечивали несколько звеньев ударных вертолетов Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8.
Украина уделяет особое внимание повышению обороноспособности в связи с военным конфликтом в Донбассе. В текущем году в стране пройдет шесть многонациональных учений, что в два раза больше, чем годом ранее. —0—
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