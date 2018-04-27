Владивостокцам «перепало» от стрельбы военных на полигоне

Жители Владивостока едва не попали под обстрел на Горностае, где проводились учебные военные мероприятия, сообщает PRIMPRESS.

Об инциденте рассказали рыбаки, вышедшие в море в акватории столицы Приморья.

«На полигоне тут стреляют и иногда промахиваются. В воду прилетает уже второй раз. Вот, еще один. Вот это замечательно», — прокомментировал один из очевидцев в видеоролике, опубликованном в соцсети Instagram.

В комментариях к записи пользователи отметили, что тот район закрыт для судоходства, и поэтому логично, что находиться там небезопасно. «Конченые только в полигон боевых стрельб заходят порыбачить, а потом военные виноваты», — отчехвостил рыбаков один из подписчиков.