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Владивостокцам «перепало» от стрельбы военных на полигоне
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Владивостокцам «перепало» от стрельбы военных на полигоне 

Primpress 24 минуты назад
Фото: Primpress
Жители Владивостока едва не попали под обстрел на Горностае, где проводились учебные военные мероприятия, сообщает PRIMPRESS.
Об инциденте рассказали рыбаки, вышедшие в море в акватории столицы Приморья.
«На полигоне тут стреляют и иногда промахиваются. В воду прилетает уже второй раз. Вот, еще один. Вот это замечательно», — прокомментировал один из очевидцев в видеоролике, опубликованном в соцсети Instagram.
В комментариях к записи пользователи отметили, что тот район закрыт для судоходства, и поэтому логично, что находиться там небезопасно. «Конченые только в полигон боевых стрельб заходят порыбачить, а потом военные виноваты», — отчехвостил рыбаков один из подписчиков.
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