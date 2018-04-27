На факультете переподготовки и повышения квалификации Военного института (управления национальной обороной) ВАГШ состоялся очередной выпуск слушателей

В этом наборе прошли обучение Минобороны России и Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации.

В работе аттестационной комиссии выпускников приняли участие представители заказчика обучения — Национального центра управления обороной РФ . Все члены итоговой аттестационной комиссии отметили высокий уровень подготовки слушателей.

Церемония выпуска проходила в зале ученого совета академии, где в торжественной обстановке выпускникам были вручены дипломы, подтверждающие переподготовку в Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

В ходе торжественного мероприятия слушателей поздравил и вручил дипломы заместитель начальника академии по учебной работе генерал-лейтенант Алексей Ким . В своем выступлении он выразил уверенность в том, что полученные знания позволят выпускникам факультета на более высоком уровне исполнять свои служебные обязанности при решении задач по укреплению обороноспособности страны.

В ближайшее время институт примет в свои ряды новых слушателей на факультет переподготовки и повышения квалификации. В этом наборе пройдет обучение руководящий состав федеральных органов исполнительной власти, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.