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На факультете переподготовки и повышения квалификации Военного института (управления национальной обороной) ВАГШ состоялся очередной выпуск слушателей
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На факультете переподготовки и повышения квалификации Военного института (управления национальной обороной) ВАГШ состоялся очередной выпуск слушателей 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В этом наборе прошли обучение Минобороны России и Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации.
Сегодня состоялся очередной выпуск слушателей факультета переподготовки и повышения квалификации Военного института (управления национальной обороной) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
В этом наборе прошли обучение Минобороны России и Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации.
В работе аттестационной комиссии выпускников приняли участие представители заказчика обучения — Национального центра управления обороной РФ. Все члены итоговой аттестационной комиссии отметили высокий уровень подготовки слушателей.
Церемония выпуска проходила в зале ученого совета академии, где в торжественной обстановке выпускникам были вручены дипломы, подтверждающие переподготовку в Военной академии Генерального штаба ВС РФ.
В ходе торжественного мероприятия слушателей поздравил и вручил дипломы заместитель начальника академии по учебной работе генерал-лейтенант Алексей Ким. В своем выступлении он выразил уверенность в том, что полученные знания позволят выпускникам факультета на более высоком уровне исполнять свои служебные обязанности при решении задач по укреплению обороноспособности страны.
В ближайшее время институт примет в свои ряды новых слушателей на факультет переподготовки и повышения квалификации. В этом наборе пройдет обучение руководящий состав федеральных органов исполнительной власти, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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