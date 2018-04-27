Художник из Краснодара нарисовал граффити на самолете

Краснодарский художник Георгий Куринов расписал самолет ЯК‐52. Его представят в городе 9 мая. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

Презентация пройдет на аэродроме в станице Пластуновской в районе улиц Гоголя и Казачьей. Полеты будут осуществлять инструкторы. В настоящее время завершается техническая подготовка самолета. Его восстановлением занималась компания Sky Krasnodar.

Фото: skykrasnodar.com В советские годы

Як-52 был одним из самых основных тренировочных самолетов для первоначальной подготовки летнего сезона. Создан как двухместный вариант

Як-50