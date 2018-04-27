Число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в ВС РФ уменьшилось в 2,5 раза

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в Вооруженных силах (ВС) России сократилось в 2,5 раза. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минобороны

"Анализ эффективности предпринимаемых мер, проведенный во взаимодействии с надзорными и правоохранительными органами , свидетельствует о снижении в 1,5 раза лиц с наркотическим опытом среди военнослужащих. Также более чем в 2,5 раза сокращено количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2013 года министерство провело более 25 тыс. внезапных проверок личного состава на предмет употребления наркотических веществ. «Такие проверки при обязательном участии военных медиков ежегодно охватывают 100% личного состава вооруженных сил от рядового до высшего командного состава. Военнослужащий по контракту, уличенный в немедицинском употреблении наркотиков, установленным порядком представляется к досрочному увольнению с военной службы», — сообщили в Минобороны.

В ближайшее время по инициативе Минобороны будут расширены полномочия военной полиции в части привлечения к ответственности военнослужащих, уличенных в употреблении наркотиков. Также министерство совместно с органами правопорядка и военной контрразведки работает над пресечением попыток поступления наркотиков на территорию военных городков и гарнизонов.

Кроме того, в рамках профилактики проводится ежегодная акция «Армия против наркотиков», в ходе которой сотрудникам рассказывают о вреде употребления наркотических средств, а также разъясняют последствия нарушения законодательства.