Ещё
Число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в ВС РФ уменьшилось в 2,5 раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в ВС РФ уменьшилось в 2,5 раза 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в Вооруженных силах (ВС) России сократилось в 2,5 раза. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минобороны.
"Анализ эффективности предпринимаемых мер, проведенный во взаимодействии с надзорными и правоохранительными органами, свидетельствует о снижении в 1,5 раза лиц с наркотическим опытом среди военнослужащих. Также более чем в 2,5 раза сокращено количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2013 года министерство провело более 25 тыс. внезапных проверок личного состава на предмет употребления наркотических веществ. «Такие проверки при обязательном участии военных медиков ежегодно охватывают 100% личного состава вооруженных сил от рядового до высшего командного состава. Военнослужащий по контракту, уличенный в немедицинском употреблении наркотиков, установленным порядком представляется к досрочному увольнению с военной службы», — сообщили в Минобороны.
В ближайшее время по инициативе Минобороны будут расширены полномочия военной полиции в части привлечения к ответственности военнослужащих, уличенных в употреблении наркотиков. Также министерство совместно с органами правопорядка и военной контрразведки работает над пресечением попыток поступления наркотиков на территорию военных городков и гарнизонов.
Кроме того, в рамках профилактики проводится ежегодная акция «Армия против наркотиков», в ходе которой сотрудникам рассказывают о вреде употребления наркотических средств, а также разъясняют последствия нарушения законодательства.
ТАСС: последние новости
Санитарная авиация Москвы перейдет на круглосуточные дежурства во время ЧМ-2018 Курсант Краснодарского училища летчиков посадил поврежденный самолет в Майкопе В Москве широкой публике впервые показали два ударных беспилотника "Корсар"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тотальная нумерация россиян, демонстрация «Корсара» и другие события дня13
Трамп раскрыл свое отношение к России62
Дерипаска согласился выполнить условие США193
Умер Геннадий Печников12
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт8
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение