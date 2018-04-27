Специалисты Балтийского флота завершают подготовку танка Т-34 к участию в военном параде в Калининграде

Ремонтники провели смазку узлов и механизмов, сняли с корпуса старую краску, провели антикоррозионную обработку специальными составами перед новой покраской.

9 мая по главной площади Калининграда во главе механизированной колонны пройдёт легендарный танк Т-34, принимавший участие в штурме города-крепости Кёнигсберг и восстановленный специалистами Балтийского флота.

В настоящее время специалисты ремонтно-восстановительного подразделения Балтийского флота завершают техническое обслуживание и покраску танка Т-34, который возглавит механизированную колонну на военном параде в Калининграде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ремонтники провели смазку узлов и механизмов, сняли с корпуса старую краску, провели антикоррозионную обработку специальными составами перед новой покраской.

Боевая машина выпуска 1943 года восстановлена и приведена в рабочее состояние к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне силами военнослужащих и гражданских техников ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота. Тогда специалисты ремонтно-восстановительного подразделения, несмотря на полное отсутствие запасных частей для данных образцов военной техники, используя оригинальные чертежи прошлого века, отремонтировали и восстановили ходовые возможности тридцатьчетвёрки.

Данная боевая единица в годы Великой Отечественной войны участвовала в штурме крепости-города Кенигсберг, экипажем танка было одержано четыре боевых победы. После окончания войны танк был поставлен на постамент в качестве мемориального экспоната. В канун 70-летия победы в Великой Отечественной войне командованием Балтийского флота было принято решение о восстановлении танка.

С тех пор танк практически ежегодно возглавляет колонну боевой техники в главном военном параде в Калининграде.