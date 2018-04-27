Саратовская область отправила в войска первых призывников

Весной из региона планируется отправить для прохождения военной службы более 2,6 тыс. призывников.

На сборном пункте Саратовской области состоялась торжественное мероприятие по случаю первой отправки юношей в армию в рамках весенней призывной кампании 2018 года. В воинские части Центрального и Западного военного округа отправились 130 призывников.

В торжественных проводах приняли участие военный комиссар региона Александр Кузнецов , ветераны военной службы, представители общественных и ветеранских организаций, а также родители новобранцев.

Весной из Саратовской области планируется отправить для прохождения военной службы более 2,6 тыс. призывников.