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Саратовская область отправила в войска первых призывников
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Саратовская область отправила в войска первых призывников 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Весной из региона планируется отправить для прохождения военной службы более 2,6 тыс. призывников.
На сборном пункте Саратовской области состоялась торжественное мероприятие по случаю первой отправки юношей в армию в рамках весенней призывной кампании 2018 года. В воинские части Центрального и Западного военного округа отправились 130 призывников.
В торжественных проводах приняли участие военный комиссар региона Александр Кузнецов, ветераны военной службы, представители общественных и ветеранских организаций, а также родители новобранцев.
Весной из Саратовской области планируется отправить для прохождения военной службы более 2,6 тыс. призывников.
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