Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ отработали доставку грузов в высокогорные районы Кавказа

Главными целями учения стали проверка лётной натренированности экипажей и совершенствование навыков применения транспортной авиации в любое время суток, повышение мастерства молодых лётчиков.

В ходе сдачи контрольной проверки экипажи вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) отработали доставку необходимых грузов в высокогорные районы Кавказского хребта.

Полеты с ведением воздушной разведки экипажи проводили в горных условиях ночью с использованием приборов ночного видения.

Более 10 экипажей МИ-8АМТШ при сопровождении боевой пары Ми-28Н «Ночной охотник» совершили около 15 вылетов как с постоянных, так и с временных аэродромов базирования, при этом средний налет каждого экипажа составил почти 10 часов.

Главными целями учения стали проверка лётной натренированности экипажей и совершенствование навыков применения транспортной авиации в любое время суток, повышение мастерства молодых лётчиков, которые впервые принимали участие в подобных мероприятиях.

Проведенное учение показало высокий уровень взаимодействия всех участвующих подразделений.

Всего к выполнению задач привлекалось более 300 военнослужащих и около 20 единиц авиационной и специальной техники.