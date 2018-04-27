Ещё
Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ отработали доставку грузов в высокогорные районы Кавказа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ отработали доставку грузов в высокогорные районы Кавказа 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Главными целями учения стали проверка лётной натренированности экипажей и совершенствование навыков применения транспортной авиации в любое время суток, повышение мастерства молодых лётчиков.
В ходе сдачи контрольной проверки экипажи вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) отработали доставку необходимых грузов в высокогорные районы Кавказского хребта.
Полеты с ведением воздушной разведки экипажи проводили в горных условиях ночью с использованием приборов ночного видения.
Более 10 экипажей МИ-8АМТШ при сопровождении боевой пары Ми-28Н «Ночной охотник» совершили около 15 вылетов как с постоянных, так и с временных аэродромов базирования, при этом средний налет каждого экипажа составил почти 10 часов.
Главными целями учения стали проверка лётной натренированности экипажей и совершенствование навыков применения транспортной авиации в любое время суток, повышение мастерства молодых лётчиков, которые впервые принимали участие в подобных мероприятиях.
Проведенное учение показало высокий уровень взаимодействия всех участвующих подразделений.
Всего к выполнению задач привлекалось более 300 военнослужащих и около 20 единиц авиационной и специальной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
В ЦВО названы победители конкурса «Рембат» Корабли Черноморского флота продолжают плановые учения в Средиземном море Курсант совершил ювелирную посадку в поле после попадания птицы в двигатель: фото
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Геннадий Печников6
На Украине захотели забрать Крымский мост377
Путин поблагодарил россиян за понимание259
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине382
«Завоевывающий Европу» Путин попал на обложку журнала101
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение