Учебный центр инженерных войск произвел выпуск около 1000 младших специалистов под Волгоградом

Здесь осуществляется подготовка водителей ИРМ) и гусеничных плавающих транспортеров типа ПТС-2, экскаваторщиков, крановщиков, механиков-водителей бульдозеров, тягачей, мостоукладчиков, а также военных водолазов.

Межвидовой региональный учебный центр (МРУЦ) инженерных войск, дислоцированный в Волгоградской области , осуществил юбилейный, 159-й выпуск младших специалистов.

Сегодня учебный центр завершил подготовку около 1000 младших специалистов инженерных войск по 20 военно-учетным специальностям.

После успешной сдачи выпускных квалификационных экзаменов, подготовленные специалисты инженерных войск будут направлены для прохождения дальнейшей службы в соединения и воинские части военных округов.

Также в рамках выпуска представители командования центра вручили награды лучшим подразделениям по боевой подготовки в номинациях «Лучший учебный батальон», «Лучшая рота», «Лучший взвод» и лучшие военнослужащие по специальностям обучения.

С момента образования учебного центра (1952 г.) здесь было подготовлено и отправлено в войска свыше 130 тыс. младших специалистов. В настоящее время осуществляется 2 набора курсантов ежегодно, курс подготовки длится 3,5 месяца.

В учебном центре осуществляется подготовка водителей инженерно-разведывательных машин (ИРМ), гусеничных плавающих транспортеров типа ПТС-2, экскаваторщиков, крановщиков, механиков-водителей бульдозеров, тягачей, мостоукладчиков, а также военных водолазов. Для подготовки специалистов используется более 70 единиц различной военной техники.