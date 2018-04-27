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Учебный центр инженерных войск произвел выпуск около 1000 младших специалистов под Волгоградом
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Учебный центр инженерных войск произвел выпуск около 1000 младших специалистов под Волгоградом 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Здесь осуществляется подготовка водителей ИРМ) и гусеничных плавающих транспортеров типа ПТС-2, экскаваторщиков, крановщиков, механиков-водителей бульдозеров, тягачей, мостоукладчиков, а также военных водолазов.
Межвидовой региональный учебный центр (МРУЦ) инженерных войск, дислоцированный в Волгоградской области, осуществил юбилейный, 159-й выпуск младших специалистов.
Сегодня учебный центр завершил подготовку около 1000 младших специалистов инженерных войск по 20 военно-учетным специальностям.
После успешной сдачи выпускных квалификационных экзаменов, подготовленные специалисты инженерных войск будут направлены для прохождения дальнейшей службы в соединения и воинские части военных округов.
Также в рамках выпуска представители командования центра вручили награды лучшим подразделениям по боевой подготовки в номинациях «Лучший учебный батальон», «Лучшая рота», «Лучший взвод» и лучшие военнослужащие по специальностям обучения.
С момента образования учебного центра (1952 г.) здесь было подготовлено и отправлено в войска свыше 130 тыс. младших специалистов. В настоящее время осуществляется 2 набора курсантов ежегодно, курс подготовки длится 3,5 месяца.
В учебном центре осуществляется подготовка водителей инженерно-разведывательных машин (ИРМ), гусеничных плавающих транспортеров типа ПТС-2, экскаваторщиков, крановщиков, механиков-водителей бульдозеров, тягачей, мостоукладчиков, а также военных водолазов. Для подготовки специалистов используется более 70 единиц различной военной техники.
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