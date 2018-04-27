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В штабе ЮВО обсудили вопросы военного образования в гражданских вузах
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В штабе ЮВО обсудили вопросы военного образования в гражданских вузах 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В совещании приняли участие начальники управлений родов войск и служб ЮВО, военные комиссары Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, начальники учебных военных центров, факультетов военного обучения и военных кафедр.
В региональном Центре управления Южного военного округа (ЮВО) прошло селекторное совещание под руководством начальника отделения военного образования ЮВО полковника Сергея Меньшикова.
В совещании приняли участие начальники управлений родов войск и служб военного округа, военные комиссары Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской области, начальники учебных военных центров, факультетов военного обучения и военных кафедр.
Участники мероприятия обсудили ряд вопросов, связанных с проведением учебных сборов и стажировок при гражданских вузах Юга России. Решили организационные вопросы предстоящих полевых сборов и стажировок со студентами в воинских частях ЮВО, которые пройдут с 14 мая по 30 августа. Всего будет привлечено более 3,6 тыс. человек.
Подводя итоги совещания, Сергей Меньшиков отметил важность подготовки квалифицированных кадров для Вооружённых Сил Российской Федерации.
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