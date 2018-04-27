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Артиллеристы ЮВО приступили к ежедневным тренировкам по подготовке к праздничному салюту в честь Дня Победы во Владикавказе
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Артиллеристы ЮВО приступили к ежедневным тренировкам по подготовке к праздничному салюту в честь Дня Победы во Владикавказе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Они отработают порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок.
Сводные расчеты артиллерийских дивизионов Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные во Владикавказе, приступили к ежедневным тренировкам по подготовке к праздничному салюту в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В ходе тренировок артиллеристы отработают порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок. Всего в составе салютных подразделений задействовано около 70 военнослужащих.
Артиллерийские батареи произведут залпы 9 мая в 22 часа вечера по местному времени. Салют будет произведён из 12-и единиц 76-мм орудий ЗИС-3 и 2-х салютных установок на базе автомобиля КамАЗ.
Салюты будут проведены 30-ю залпами с темпом в 15 секунд, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров.
Жители Владикавказа смогут увидеть девять видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1, -2, -4» различных модификаций), представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый).
Салютные подразделения проведут генеральную тренировку 5 мая и будут полностью готовы к проведению артиллерийского салюта в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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