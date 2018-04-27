В ВВО экипажи самолетов Су-24 в ходе учения вышли из-под ракетного удара условного противника

Подобные ЛТУ проходят в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессиональных навыков экипажей при выполнении задач в условиях динамично меняющейся обстановки современного боя.

Приморском крае в ходе летно-тактического учения экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР Восточного военного округа отработали задачи по выходу из-под ракетного удара средств ПВО условного противника.

В ходе активной части ЛТУ экипажи провели разведку местности в заданном квадрате, в том числе на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности с использованием специальной аппаратуры, установленной на самолетах и передали данные на пункт управления.

При выполнении полетов экипажами отработана вводная о ракетной атаке условного противника, летчики выполнили комплекс воздушных маневров, для ухода из-под удара средств ПВО условного противника.

Подобные ЛТУ проходят в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессиональных навыков экипажей при выполнении задач в условиях динамично меняющейся обстановки современного боя.