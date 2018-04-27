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В ВВО экипажи самолетов Су-24 в ходе учения вышли из-под ракетного удара условного противника
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В ВВО экипажи самолетов Су-24 в ходе учения вышли из-под ракетного удара условного противника 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Подобные ЛТУ проходят в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессиональных навыков экипажей при выполнении задач в условиях динамично меняющейся обстановки современного боя.
В Приморском крае в ходе летно-тактического учения экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР Восточного военного округа отработали задачи по выходу из-под ракетного удара средств ПВО условного противника.
В ходе активной части ЛТУ экипажи провели разведку местности в заданном квадрате, в том числе на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности с использованием специальной аппаратуры, установленной на самолетах и передали данные на пункт управления.
При выполнении полетов экипажами отработана вводная о ракетной атаке условного противника, летчики выполнили комплекс воздушных маневров, для ухода из-под удара средств ПВО условного противника.
Подобные ЛТУ проходят в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессиональных навыков экипажей при выполнении задач в условиях динамично меняющейся обстановки современного боя.
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