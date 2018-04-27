Ещё
Франция и Германия подписали соглашение о создании истребителя нового поколения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Франция и Германия подписали соглашение о создании истребителя нового поколения 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
На сегодня перед вооруженными силами ряда европейских стран остро стоит вопрос замены устаревших истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado. В обозримом будущем их место должен занять американский F-35 или Eurofighter Typhoon, созданный усилиями государств Европы. Между тем последний тоже нельзя назвать совершенно новой машиной. Он относится к предыдущему — четвертому — поколению истребителей. Сейчас в силу вступает пятое поколение: американцы начали эксплуатировать F-22 в теперь уже далеком 2005-м.
Европа долго определялась с тем, какой самолет необходим ей в будущем. Еще в ноябре 2017 года компания Airbus Defense and Space провела неожиданную презентацию концепта истребителя нового поколения с обозначением New Fighter. Согласно плану, он должен стать частью системы FCAS (Future Combat Air System), в которую, кроме прочего, намереваются интегрировать беспилотные летательные аппараты.
Как стало известно, в четверг французский министр обороны Флоранс Парли и ее немецкая коллега Урсула фон дер Лейен подписали соглашение о старте работ над проектом будущего франко-немецкого боевого самолета. Предполагается, что Système de combat aérien du futur (SCAF) станет основным элементом в обеспечении европейской безопасности. При этом имеющей большой опыт создания истребителей французской компании Dassault Aviation отведена ведущая роль. В программе также участвует авиастроительный гигант Airbus.
Dassault Rafale / ©Airliners
Новый истребитель должен заменить на вооружении Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale к 2040 году. Он станет элементом масштабной системы, включающей в себя, помимо всего прочего, спутники и БПЛА.
Eurofighter Typhoon / ©Airliners
Стоит отметить другую весьма любопытную новинку европейского ВПК. Пока что, впрочем, существующую тоже лишь на бумаге. На авиасалоне Berlin Air Show компании Airbus, Dassault и Leonardo представили макет нового ударного БПЛА Eurodrone. Его создадут по классической самолетной схеме «низкоплан». Аппарат намерены снабдить Т-образным хвостовым оперением и двумя турбовинтовыми двигателями с толкающими воздушными винтами. Концептуально Eurodrone похож на демонстратор технологий ударного БПЛА Mantis, который ранее представили британцы. Первый полет Eurodrone должен совершить в середине следующего десятилетия.
Naked-Science.ru: последние новости
Европейцы представили крупный ударный БПЛА США создадут рельсотрон для Сухопутных войск Инфографика демонстрирует все субмарины флота России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Геннадий Печников5
На Украине захотели забрать Крымский мост326
Путин поблагодарил россиян за понимание233
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине363
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН74
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение