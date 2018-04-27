Франция и Германия подписали соглашение о создании истребителя нового поколения

На сегодня перед вооруженными силами ряда европейских стран остро стоит вопрос замены устаревших истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado. В обозримом будущем их место должен занять американский F-35 или Eurofighter Typhoon, созданный усилиями государств Европы. Между тем последний тоже нельзя назвать совершенно новой машиной. Он относится к предыдущему — четвертому — поколению истребителей. Сейчас в силу вступает пятое поколение: американцы начали эксплуатировать F-22 в теперь уже далеком 2005-м.

Европа долго определялась с тем, какой самолет необходим ей в будущем. Еще в ноябре 2017 года компания Airbus Defense and Space провела неожиданную презентацию концепта истребителя нового поколения с обозначением New Fighter. Согласно плану, он должен стать частью системы FCAS (Future Combat Air System), в которую, кроме прочего, намереваются интегрировать беспилотные летательные аппараты.

Как стало известно, в четверг французский министр обороны Флоранс Парли и ее немецкая коллега Урсула фон дер Лейен подписали соглашение о старте работ над проектом будущего франко-немецкого боевого самолета. Предполагается, что Système de combat aérien du futur (SCAF) станет основным элементом в обеспечении европейской безопасности. При этом имеющей большой опыт создания истребителей французской компании Dassault Aviation отведена ведущая роль. В программе также участвует авиастроительный гигант Airbus.

Dassault Rafale / ©Airliners

Новый истребитель должен заменить на вооружении Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale к 2040 году. Он станет элементом масштабной системы, включающей в себя, помимо всего прочего, спутники и БПЛА.

Eurofighter Typhoon / ©Airliners

Стоит отметить другую весьма любопытную новинку европейского ВПК. Пока что, впрочем, существующую тоже лишь на бумаге. На авиасалоне Berlin Air Show компании Airbus, Dassault и Leonardo представили макет нового ударного БПЛА Eurodrone. Его создадут по классической самолетной схеме «низкоплан». Аппарат намерены снабдить Т-образным хвостовым оперением и двумя турбовинтовыми двигателями с толкающими воздушными винтами. Концептуально Eurodrone похож на демонстратор технологий ударного БПЛА Mantis, который ранее представили британцы. Первый полет Eurodrone должен совершить в середине следующего десятилетия.