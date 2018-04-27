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Особый противопожарный режим введут в Москве с 28 апреля
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Особый противопожарный режим введут в Москве с 28 апреля 

РИАМО 1 час назад
Особый противопожарный режим вводится в Москве с 28 апреля, сообщил РИАМО в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«С завтрашнего дня мы вводим в Москве особый противопожарный режим с тем, чтобы не допустить возгораний. Наша главная задача — вести профилактическую работу: привлечение авиации, беспилотных средств, добровольных подразделений, таких как ГБУ «Автомобильные дороги». А штатный состав МЧС и департамента по вопросам гражданской обороны будет находиться в постоянной готовности и вести боевое дежурство», — сказал Бирюков.
Он добавил, что в пятницу были проведены учения по ликвидации очаговых и глобальных возгораний. В них приняли участия более 70 единиц техники, более 200 человек личного состава: не только сотрудники МЧС и департамента по гражданской обороне, но и добровольческие подразделения и сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги». Также была применена авиация.
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