Военная полиция займется наркоманами

«В ближайшее время по инициативе Минобороны России ожидается существенное повышение полномочий военной полиции, связанных с привлечением к ответственности военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ , уличенных в употреблении наркотиков», — сообщили корреспонденту «РГ» в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Благодаря законодательным инициативам минобороны значительно ужесточена ответственность военнослужащих, уличенных даже в однократном приеме наркотических средств.

В пресс-службе добавили, что в рядах ВС РФ совместно с органами правопорядка и военной контрразведки ведется работа по вопросам своевременного выявления и пресечения попыток поступления наркотиков на территорию гарнизонов и военных городков.

В целом в ВС России с 2013 года провели более 25 тысяч внезапных проверок личного состава на предмет употребления наркотических веществ. Военной полицией совместно с командирами воинских частей проводятся плановые и внезапные обследования личного состава в войсках, центральных органах военного управления, военных учебных заведениях на предмет своевременного выявления лиц, имеющих опыт употребления наркотиков.

С 2013 года в ВС РФ провели более 25 тысяч внезапных проверок на предмет употребления наркотиков

"Такие проверки при обязательном участии военных медиков ежегодно охватывают 100 процентов личного состава Вооруженных сил от рядового до высшего командного состава. Военнослужащий по контракту, уличенный в немедицинском употреблении наркотиков, установленным порядком представляется к досрочному увольнению с военной службы", — отметили в минобороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, для проведения экспресс-тестов на употребление наркотиков в военно-медицинские подразделения поступают мобильные программные комплексы, в состав которых входят в том числе специальный сканер, емкости для забора биологических материалов — крови, слюны, мочи. Чувствительность методик анализа позволяет выявить даже однократный прием наркотических средств спустя длительное время.