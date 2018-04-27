Индия не заявляла о выходе из совместного с Россией проекта FGFA

Один из руководителей госкорпорации сообщил РИА Новости в ходе авиасалона Eurasia Airshow-2018, что Россия и Индия сотрудничают в рамках данного проекта последние одиннадцать лет.

О том, что Индия намерена выйти из совместного проекта? написали некоторые зарубежные СМИ. Отмечалось, что якобы ее не устраивает несоответствие российской машины требованиям собственных ВВС по скрытности, авионике, радарам и сенсорам. Страна, мол, может попозже вернуться к проекту или закупить уже готовые самолеты, когда их примут на вооружение в России.

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике государственной корпорации «Ростех» Виктор Кладов добавил, что не может комментировать статьи зарубежных журналистов, только официальные заявления руководства Индии. А от него никаких уведомлений не поступало.

— Сейчас в высшем военном руководстве Индии идут споры о концепции развития ВВС страны в целом: может быть разработать свой истребитель, а может купить готовые машины. Давайте уважать их суверенное право принимать это решение, — сказал Кладов.