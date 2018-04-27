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Курсант на Кубани экстренно посадил самолет без шасси
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Курсант на Кубани экстренно посадил самолет без шасси 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Минобороны России рассказали о том, как курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища экстренно посадил самолет после того, как в двигатель влетела птица.
«Сразу после взлета на высоте 200 метров в двигатель учебного самолета Л-39 влетела птица, что привело к повреждению силовой установки. В условиях ограниченного времени летчик-курсант четвертого курса Михаил Еманов оценил обстановку и мгновенно принял решение посадить самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны.
Ранее в апреле в Грибановском районе Воронежской области в ходе планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Як-130 учебной авиабазы летного училища в городе Борисоглебск. Летчик-инструктор и курсант успели катапультироваться. Позднее сообщалось, что самолет нашли в зоне паводка.
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