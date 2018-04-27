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Австралия и Индонезия провели совместное морское патрулирование
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Австралия и Индонезия провели совместное морское патрулирование 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Канберра, 27 апреля /Синьхуа/ — Силы обороны Австралии и Национальная армия Индонезии провели на этой неделе совместное морское патрулирование в пограничной акватории между двумя странами вблизи индонезийского острова Бали. Об этом сообщили в пятницу в Министерстве обороны Австралии.
"Австралийско-индонезийское совместное патрулирование-2018", стартовавшее 16 апреля в городе Дарвин в Северной территории Австралии, стало восьмым подобным мероприятием между двумя странами. Основная цель текущих мероприятий — противодействие вызовам в сфере морской безопасности, в том числе и незаконному рыболовству. В ходе совместного патрулирования стороны также отработали совместный сбор данных и обмен развединформацией.
Высокопоставленный офицер Сил обороны Австралии заявил, что совместное морское патрулирование способствует обеспечению безопасности в регионе и борьбе с правонарушениями в море.
Как сообщили в Министерстве обороны Австралии, перед совместным патрулированием ВС двух государств провели 7-дневные совместные военные учения. —0—
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