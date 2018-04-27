Австралия и Индонезия провели совместное морское патрулирование

Канберра , 27 апреля / Синьхуа / — Силы обороны Австралии и Национальная армия Индонезии провели на этой неделе совместное морское патрулирование в пограничной акватории между двумя странами вблизи индонезийского острова Бали. Об этом сообщили в пятницу в Министерстве обороны Австралии.

"Австралийско-индонезийское совместное патрулирование-2018", стартовавшее 16 апреля в городе Дарвин в Северной территории Австралии, стало восьмым подобным мероприятием между двумя странами. Основная цель текущих мероприятий — противодействие вызовам в сфере морской безопасности, в том числе и незаконному рыболовству. В ходе совместного патрулирования стороны также отработали совместный сбор данных и обмен развединформацией.

Высокопоставленный офицер Сил обороны Австралии заявил, что совместное морское патрулирование способствует обеспечению безопасности в регионе и борьбе с правонарушениями в море.

Как сообщили в Министерстве обороны Австралии, перед совместным патрулированием ВС двух государств провели 7-дневные совместные военные учения. —0—