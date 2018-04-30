В Финском заливе начинает работу экспедиция по поиску затонувших подлодок

МОСКВА , 30 апр — РИА Новости . Экспедиция по поиску и обследованию затонувших подводных лодок «Поклон кораблям Великой Победы» приступает к работе в Финском заливе в понедельник 30 апреля, сообщил РИА Новости руководитель экспедиции Константин Богданов

Экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» проводятся в местах гибели советских кораблей и подводных лодок в годы Великой Отечественной войны с 2005 года при поддержке Минобороны и депутата Госдумы РФ Николая Ковалева . За это время обнаружены более 10 лодок, в том числе четыре — в районе островов Гогланд и Большой Тютерс.

"Подводно-поисковая экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» начнёт работу в Финском заливе в районе острова Гогланд 30 апреля. В программе экспедиции планируется проведение подводного обследования и идентификации обнаруженного ранее у острова Большой Тютерс корпуса советской подводной лодки, а также дальнейшее проведение поисковых работ по обнаружению мест гибели подводных лодок на месте бывшего немецкого минного заграждения «Зее Игель», — сказал Богданов.

Он отметил, что, по оценочным данным, в российских территориальных водах могут оставаться ещё четыре или пять затонувших подводных лодок, среди которых, возможно, Щ-405, М-96, Щ-308, Щ-302.