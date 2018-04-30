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В Финском заливе начинает работу экспедиция по поиску затонувших подлодок
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В Финском заливе начинает работу экспедиция по поиску затонувших подлодок 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Экспедиция по поиску и обследованию затонувших подводных лодок «Поклон кораблям Великой Победы» приступает к работе в Финском заливе в понедельник 30 апреля, сообщил РИА Новости руководитель экспедиции Константин Богданов.
Экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» проводятся в местах гибели советских кораблей и подводных лодок в годы Великой Отечественной войны с 2005 года при поддержке Минобороны и депутата Госдумы РФ Николая Ковалева. За это время обнаружены более 10 лодок, в том числе четыре — в районе островов Гогланд и Большой Тютерс.
"Подводно-поисковая экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» начнёт работу в Финском заливе в районе острова Гогланд 30 апреля. В программе экспедиции планируется проведение подводного обследования и идентификации обнаруженного ранее у острова Большой Тютерс корпуса советской подводной лодки, а также дальнейшее проведение поисковых работ по обнаружению мест гибели подводных лодок на месте бывшего немецкого минного заграждения «Зее Игель», — сказал Богданов.
Он отметил, что, по оценочным данным, в российских территориальных водах могут оставаться ещё четыре или пять затонувших подводных лодок, среди которых, возможно, Щ-405, М-96, Щ-308, Щ-302.
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