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Экспедиция оправится в Финский залив на поиск затонувшей советской подлодки
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Экспедиция оправится в Финский залив на поиск затонувшей советской подлодки 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» начинает 30 апреля экспедицию с целью проведения подводного обследования и идентификации советской подлодки времен Великой Отечественной войны, обнаруженной ранее у острова Большой Тютерс (Финский залив), сообщил РИА Новости в пятницу руководитель экспедиции Константин Богданов.
Экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» проводятся в местах гибели советских кораблей и подводных лодок в годы Великой Отечественной войны с 2005 года при поддержке Минобороны и депутата Госдумы РФ генерала армии Николая Ковалева. За это время обнаружены более 10 лодок, в том числе четыре именно в районе островов Гогланд и Большой Тютерс.
"Подводно-поисковая экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» начнёт работу в Финском заливе, в районе острова Гогланд 30 апреля. В программе экспедиции планируется проведение подводного обследования и идентификации обнаруженного ранее у острова Большой Тютерс корпуса советской подводной лодки, а также дальнейшее проведение поисковых работ по обнаружению мест гибели подводных лодок на месте бывшего немецкого минного заграждения «Зее Игель», — сказал Богданов.
По его словам, по оценочным данным, в российских территориальных водах могут оставаться ещё 4 или 5 подводных лодок, среди которых могут оказаться Щ-405, М-96, Щ-308, Щ-302.
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