Ещё
Военные сборы прошли в школе №1613
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные сборы прошли в школе №1613 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Участниками сборов стали здешние десятиклассники. А проходили они с 16 по 20 апреля.
Под руководством военнослужащих воинской учебной части Семёновского полка бутовские старшеклассники знакомились с армейской жизнью. В ходе учебных сборов школьники познакомились с бытом военнослужащих и условиями проживания в казарме.
Программа сборов включала сборку-разборку АК-74, одевание на время костюма химзащиты, бег на 100 и 3000 метров, отжимание, подтягивание, прыжки с места, строевую и медицинскую подготовку, а также стрельбу из боевого оружия по мишеням.
Лучшие ученики получили грамоты за призовые места в соревнованиях. Несмотря на кратковременное пребывание на сборах, школьники получили массу положительных эмоций и узнали немало нового о военной службе.
Вестник Бутова: последние новости
Собянин отметил востребованность городского проекта «Московское долголетие» Полиция ищет преступника, ограбившего салон связи в Северном Бутове В Москве безработный мужчина забил друга до смерти
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине169
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН26
Джигарханян захотел умереть дома51
Путин поделился планом развития России219
Мы должны «дожать» Россию772
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение