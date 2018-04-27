Военные сборы прошли в школе №1613

Участниками сборов стали здешние десятиклассники. А проходили они с 16 по 20 апреля.

Под руководством военнослужащих воинской учебной части Семёновского полка бутовские старшеклассники знакомились с армейской жизнью. В ходе учебных сборов школьники познакомились с бытом военнослужащих и условиями проживания в казарме.

Программа сборов включала сборку-разборку АК-74, одевание на время костюма химзащиты, бег на 100 и 3000 метров, отжимание, подтягивание, прыжки с места, строевую и медицинскую подготовку, а также стрельбу из боевого оружия по мишеням.

Лучшие ученики получили грамоты за призовые места в соревнованиях. Несмотря на кратковременное пребывание на сборах, школьники получили массу положительных эмоций и узнали немало нового о военной службе.