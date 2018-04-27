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Корабли ЧФ в Средиземном море отразили «атаку» с воздуха
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Корабли ЧФ в Средиземном море отразили «атаку» с воздуха 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. В ходе плановых тактических учений корабельных группировок Черноморского флота с силами постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне отработали в Средиземном море алгоритм ведения морского боя с надводными кораблями условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.
В учениях приняли участие фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый».
Сейчас экипажи выполняют корабельные боевые упражнения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. «В ходе проведения данного учения корабли выполнили постановку ложной цели комплексом пассивных помех, затем, используя данные целеуказания наводящих станций и комплексов, артиллерийской стрельбой из скорострельных пушек и зенитно-ракетных комплексов отразили атаку средств воздушного нападения условного противника», — рассказали в пресс-службе.
Также российские военные моряки отработали мероприятия противолодочной обороны с выполнением стрельб комплексами противолодочного оружия РГБ-6000. «Помимо боевых упражнений и артиллерийских стрельб корабельная ударная группа кораблей совместно с бойцами противоподводно-диверсионного отряда провела учения по противодиверсионной обороне кораблей при стоянке на незащищенном рейде», — добавили в ЧФ.
В ближайшее время корабли Черноморского флота продолжат выполнять задачи по плану командования соединения ВМФ в Средиземном море.
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