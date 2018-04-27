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Корабли Черноморского флота продолжают плановые учения в Средиземном море
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Корабли Черноморского флота продолжают плановые учения в Средиземном море 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый» уже отработали алгоритм ведения морского боя отрядом кораблей с надводными кораблями условного противника.
В Средиземном море продолжается плановое тактическое учение корабельных группировок Черноморского флота с силами постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне.
В настоящее время фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый» уже отработали алгоритм ведения морского боя отрядом кораблей с надводными кораблями условного противника и приступили к следующему этапу учения.
Экипажи фрегатов и сторожевых кораблей в составе корабельной ударной группы выполняют корабельные боевые упражнения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.
В ходе проведения данного учения корабли выполнили постановку ложной цели комплексом пассивных помех, затем, используя данные целеуказания наводящих станций и комплексов, артиллерийской стрельбой из скорострельных пушек и зенитно-ракетных комплексов отразили атаку средств воздушного нападения условного противника.
Также российские военные моряки отработали мероприятия противолодочной обороны с выполнением стрельб комплексами противолодочного оружия РГБ-6000.
Помимо боевых упражнений и артиллерийских стрельб корабельная ударная группа кораблей совместно с бойцами противоподводно-диверсионного отряда провела учения по противодиверсионной обороне кораблей при стоянке на незащищенном рейде.
В ближайшее время корабли Черноморского флота продолжат выполнять задачи по плану командования соединения ВМФ в Средиземном море.
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