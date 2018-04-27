Корабли Черноморского флота продолжают плановые учения в Средиземном море

В настоящее время фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый» уже отработали алгоритм ведения морского боя отрядом кораблей с надводными кораблями условного противника.

В Средиземном море продолжается плановое тактическое учение корабельных группировок Черноморского флота с силами постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне.

В настоящее время фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый» уже отработали алгоритм ведения морского боя отрядом кораблей с надводными кораблями условного противника и приступили к следующему этапу учения.

Экипажи фрегатов и сторожевых кораблей в составе корабельной ударной группы выполняют корабельные боевые упражнения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.

В ходе проведения данного учения корабли выполнили постановку ложной цели комплексом пассивных помех, затем, используя данные целеуказания наводящих станций и комплексов, артиллерийской стрельбой из скорострельных пушек и зенитно-ракетных комплексов отразили атаку средств воздушного нападения условного противника.

Также российские военные моряки отработали мероприятия противолодочной обороны с выполнением стрельб комплексами противолодочного оружия РГБ-6000.

Помимо боевых упражнений и артиллерийских стрельб корабельная ударная группа кораблей совместно с бойцами противоподводно-диверсионного отряда провела учения по противодиверсионной обороне кораблей при стоянке на незащищенном рейде.

В ближайшее время корабли Черноморского флота продолжат выполнять задачи по плану командования соединения ВМФ в Средиземном море.