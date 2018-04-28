Корабли Черноморского флота отразили воздушную атаку «противника» в Средиземном море

Во время проведения учений российские корабли выполнили постановку ложной цели комплексом пассивных помех.

В Средиземном море продолжается плановое тактическое учение корабельных группировок Черноморского флота с силами постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«В настоящее время фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый» уже отработали алгоритм ведения морского боя отрядом кораблей с надводными кораблями условного противника и приступили к следующему этапу учения», — пояснили на флоте.

Экипажи фрегатов и сторожевых кораблей в составе корабельной ударной группы выполняют корабельные боевые упражнения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.

«В ходе проведения данного учения, корабли выполнили постановку ложной цели комплексом пассивных помех, затем, используя данные целеуказания наводящих станций и комплексов, артиллерийской стрельбой из скорострельных пушек и зенитно-ракетных комплексов отразили атаку средств воздушного нападения условного противника», — рассказали в пресс-службе.

Также российские военные моряки отработали мероприятия противолодочной обороны с выполнением стрельб комплексами противолодочного оружия РГБ-6000.

Помимо боевых упражнений и артиллерийских стрельб корабельная ударная группа кораблей совместно с бойцами противоподводно-диверсионного отряда провела учения по противодиверсионной обороне кораблей при стоянке на незащищенном рейде.

В ближайшее время корабли Черноморского флота продолжат выполнять задачи по плану командования соединения ВМФ в Средиземном море.