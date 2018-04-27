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Курсант совершил ювелирную посадку в поле после попадания птицы в двигатель: фото
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Курсант совершил ювелирную посадку в поле после попадания птицы в двигатель: фото 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сразу после взлета на высоте 200 метров в двигатель учебного самолета Л-39 влетела птица, что привело к повреждению силовой установки.
27 апреля на аэродроме учебной авиабазы Воздушно-космических сил (г. Майкоп) проводились плановые учебно-тренировочные полеты курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
В условиях ограниченного времени летчик-курсант 4 курса Михаил Еманов оценил обстановку и мгновенно принял решение посадить самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси.
Доложив руководителю полета о принятом решении, курсант Еманов успешно выполнил аварийную посадку, в результате которой сам не пострадал и сохранил дорогостоящую авиационную технику.
Благодаря профессиональным действиям летчика самолет получил незначительные повреждения и в ближайшее время, после проведения технического обслуживания, будет использоваться по назначению.
Главнокомандующим Воздушно-космическими силами за проявленное мужество курсант представлен к награде.
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