«Глазами» вертолетов станут беспилотники

Airbus Helicopters и компания Schiebel показали новые возможности взаимодействия беспилотных и пилотируемых платформ. В рамках тестовых испытаний удалось решить проблему с помехами в передаче данных и электромагнитной совместимости между БПЛА и вертолетом. Airbus Helicopters и Schiebel протестировали способности взаимодействия беспилотных и пилотируемых систем (MUM-T, Manned Unmanned Teaming) с участием вертолета H145 и беспилотного летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой Camcopter S-100. Производители провели пробные полеты при поддержке австрийского Агентства по вооружениям и оборонным технологиям. Два воздушных судна провели совместные полет по различным сценариям, в том числе имитирующим процесс наблюдения в местах, которые недоступны обычным вертолетам. S-100 управлялся оператором, находящимся на борту H145. Во время полетов управление беспилотником также передавалось наземной станции, чем симулировалось возвращение платформы на базу для дозаправки топливом. Испытания, проведенные Airbus Helicopters и Schiebel, достигли уровня MUM-5 LOI 5. Это означает, что пилотируемая платформа могла удерживать полный контроль на БПЛА, в том числе, во время взлета и посадки. LOI 1 — низший уровень, при котором возможна только передача данных, собранных регистрирующими приборами беспилотника на пилотируемую платформу. «Технология MUM-T многократно повышает возможности обеих систем», — заявил Марк Хеннинг, менеджер программы в Airbus Helicopters. «Малые БПЛА с вертикальным взлетом и посадкой могут, например, облетать препятствия такие, деревья и здания, на меньшем расстоянии, чем вертолеты. Они могут служить для исследования неизвестной территории и поставлять информацию экипажу вертолета, который действует в безопасном месте и может принять участие в акции, имея большую осведомленность о ситуации. Наша воздушная система управления взаимодействием пилотируемых платформ с БПЛА станет очень привлекательным элементом во всем ассортименте нашей продукции, в том числе, NH90, NFH или в случае с вертолетами Tiger и H145. Он является необычайно ценным фактором, повышающим операционные способности», — добавил Хеннинг. Система MUM-T может применяться на любом типе вертолетов, ее также можно интегрировать с любым типом беспилотников. Программа предназначена в особенности для новой системы VSR 700 UAS от концерна Airbus Helicopters.