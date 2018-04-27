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Курсант Краснодарского училища летчиков посадил поврежденный самолет в Майкопе
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Курсант Краснодарского училища летчиков посадил поврежденный самолет в Майкопе 

ТАСС 26 минут назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Михаил Еманов сумел посадить самолет Л-39 после попадания в двигатель птицы. За проявленное мужество и профессионализм молодого человека представят к награде. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"На аэродроме учебной авиабазы Воздушно-космических сил (Майкоп) проводились плановые учебно-тренировочные полеты курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Сразу после взлета на высоте 200 метров в двигатель учебного самолета Л-39 влетела птица, что привело к повреждению силовой установки", — рассказали в российском военном ведомстве.
Сообщается, что летчик-курсант 4-го курса Михаил Еманов в условиях ограниченного времени «оценил обстановку и мгновенно принял решение посадить самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси».
"Доложив руководителю полета о принятом решении, курсант Еманов успешно выполнил аварийную посадку, в результате которой сам не пострадал и сохранил дорогостоящую авиационную технику. Благодаря профессиональным действиям летчика самолет получил незначительные повреждения и в ближайшее время после проведения технического обслуживания будет использоваться по назначению. Главнокомандующим Воздушно-космическими силами за проявленное мужество курсант представлен к награде", — отметили в Минобороны.
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