Курсант Краснодарского училища летчиков посадил поврежденный самолет в Майкопе

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Михаил Еманов сумел посадить самолет Л-39 после попадания в двигатель птицы. За проявленное мужество и профессионализм молодого человека представят к награде. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ

"На аэродроме учебной авиабазы Воздушно-космических сил ( Майкоп ) проводились плановые учебно-тренировочные полеты курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Сразу после взлета на высоте 200 метров в двигатель учебного самолета Л-39 влетела птица, что привело к повреждению силовой установки", — рассказали в российском военном ведомстве.

Сообщается, что летчик-курсант 4-го курса Михаил Еманов в условиях ограниченного времени «оценил обстановку и мгновенно принял решение посадить самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси».

"Доложив руководителю полета о принятом решении, курсант Еманов успешно выполнил аварийную посадку, в результате которой сам не пострадал и сохранил дорогостоящую авиационную технику. Благодаря профессиональным действиям летчика самолет получил незначительные повреждения и в ближайшее время после проведения технического обслуживания будет использоваться по назначению. Главнокомандующим Воздушно-космическими силами за проявленное мужество курсант представлен к награде", — отметили в Минобороны.