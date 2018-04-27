Камера «Звезды» едва не сгорела при пуске ракет: эксклюзивные кадры

Для получения эффектных кадров камеру телеканала разместили рядом с блоком неуправляемых авиационных ракет вертолета Ми-35М.

В новом выпуске программы «Военная приемка» покажут, как российский транспортно-боевой вертолет Ми-35М ведет огонь по целям неуправляемыми авиационными и управляемыми противотанковыми ракетами, а также стреляет двуствольными авиапушками.

Операторы телеканала «Звезда» для получения эффектных кадров разместили камеру рядом с блоком неуправляемых авиационных ракет, примотав корпус гаджета скотчем.

После стрельбы скотч оказался оплавлен, кнопка на корпусе не работала, но сама камера все-таки осталась цела. И сняла боевые возможности Ми-35М в подробностях.

Кроме того, в новом выпуске «Военная приемка» расскажет, как отличить новейший вертолет от его легендарного предшественника — Ми-24. И в чем он превосходит современные ударные вертолеты Ми-28Н и Ка-52.

Вас ждут уникальные съемки: специально для зрителей военные пилоты устроили настоящее авиашоу, а телеканал «Звезда» заснял его с воздушного шара. Вертолет ждет и самый серьезный экзамен — ночной полет. Ведущий программы Алексей Егоров покажет и расскажет, что чувствуют летчики, отправляясь на боевые задания в кромешной темноте.

Смотрите программу «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55.